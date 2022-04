Henk (75) drumt in de kerk: ‘Na een kerkdienst blijven de liederen soms wel een week hangen’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Henk Niemeijer (75) uit Zwolle. Hij werkt als surveillant op een hogeschool, drumt in de band van zijn kerk en past elke donderdag op zijn drie kleinkinderen.

‘Mijn vijfenzeventigste verjaardag heb ik een maand geleden met mijn kinderen en kleinkinderen gevierd in Disneyland Parijs. Dat weekendje weg was een cadeau van mijn oudste dochter en haar man, heel leuk. Voor verdere familie en vrienden heb ik mijn verjaardag niet gevierd, want ik houd niet van verjaardagen. Trouwdagen hebben mijn vrouw en ik ook nooit gevierd, het enige feestje dat ik mij herinner was ons twaalfenhalfjarig huwelijksjubileum, we waren toen nog met z’n tweeën.

Het jaar waarin wij veertig jaar getrouwd waren, overleed mijn vrouw. Ze was nog maar 62 jaar, veel te jong natuurlijk. We hebben elkaar ooit leren kennen via de jeugdvereniging van de kerk. Zij was heel spontaan, vrolijk en lachte veel. Dat zinde mij wel. We..

