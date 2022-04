Werk als houvast: ‘Een ontslag kan enorme impact hebben’

Marilijn Boumeester: 'De commitment die mensen tegenwoordig hebben ten aanzien van hun werk, is enorm. Het is hun houvast.'

Het hart in de zaak brengen, dat is wat Marilijn Boumeester (48) probeert te doen. Als merk- en contentstrateeg helpt ze bedrijven met het nadenken over de vraag: welk verhaal kunnen we over onze organisatie vertellen en hoe raakt dat verhaal het snijvlak met de maatschappelijke actualiteit? Haar pas verschenen boek Van hoofdkantoor naar hartszaak helpt daarbij.

Waarom hebt u dit boek geschreven?

‘Ik wil mensen die verantwoordelijkheid dragen binnen een bedrijf, aansporen het beter te gaan doen. En dan bedoel ik beter in de zin van verantwoordelijkheid nemen, terugkijken op het verleden, naar wat daarin wel en niet goed ging, en met een waardegerichte visie naar de toekomst kijken. Want die verplichting hebben we volgens mij.

