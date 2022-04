De stamppot is Rineke’s favoriete eten: ‘Het is een echte traktatie’

‘Als het winter was, maakte mijn moeder de ene vrijdag snert of bruinebonensoep en de andere vrijdag stamppot bruine bonen. Mijn moeder gebruikte altijd verse bruine bonen, dus als ze op vrijdagochtend uit bed kwam, zette ze die meteen in het water om te weken. ’s Middags schilde ze de aardappelen en een van mijn zussen hielp haar een reep spek in stukjes te snijden. Vervolgens ging alles in de snelkookpan, dus dan hadden we met een halfuurtje eten.

traktatie

De stamppot bruine bonen was voor mij, mijn twee broers en drie zussen een echte traktatie. Als we jarig waren, mochten we kiezen wat we gingen eten en dan kozen we altijd voor dit gerecht. Helaas houden niet alle ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .