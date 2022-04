Rik bidt op de fiets naar zijn werk: ‘Het meest rustige en religieuze moment van de dag’

De dertiger van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Rik van Huigenbos (31) uit Soest. Hij is getrouwd met Amber en docent geschiedenis en maatschappijleer in het voortgezet onderwijs. Hij is lid van de protestantse gemeente Soest, fractieassistent bij de lokale ChristenUnie en doet aan toneelspelen.

‘Je wortels zeggen iets over wie je bent; als je weet waar iemand vandaan komt, kun je hem of haar beter begrijpen. Mijn wortels liggen in Barneveld en ik voldoe aan alle vooroordelen die mensen hebben over die plaats. Ik kom uit een groot gezin, mijn vader had kippen en ik heb een hervormde achtergrond. Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in geschiedenis. Op de boerderij waar ik opgroeide, waren oude spullen te vinden.

Ook werden er altijd verhalen over vroeger verteld; er werd gesproken over van wie een stuk land was en wat er op een bepaalde plek gebeurd was. Op de basisschool kreeg ik bijbels onderwijs en later vaderlandse geschiedenis en wereldgeschiedenis. Dat heeft me altijd bijzonder geprikkeld en dat doet het nog stee..

