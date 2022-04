Lars brengt de heggen van het oude heggenlandschap weer terug

De Maasheggen is het grootste heggenlandschap van Nederland. Wie denkt dat het hier om heggen gaat die je in woonwijken vindt op de grens van de tuin met de buren, moet even wat groter denken. Ze zijn tot vijf meter breed en soms wel acht meter hoog. En ze prikken gemeen, want ze bestaan grotendeels uit meidoorns. Ideaal dus voor dieren om in weg te kruipen. In totaal staat er nu tweehonderd kilometer heg en dat worden er nog meer.

Lars van Peij, landschapshersteller bij de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap spreidt een oude kaart voor zich uit. Zijn vingers bewegen langs de lijntjes waar de heggen vroeger hebben gestaan. ‘In de jaren vijftig van de vorige eeuw stond hier nog vierhonderd kilometer heg, maar dat verdween snel als gevol..

