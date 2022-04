Paul Schenderling heeft geen rijbewijs omdat hij Jezus’ boodschap serieus wil nemen

Econoom en consultant Paul Schenderling (34) voelt nog altijd die kinderlijke verontwaardiging over het onrecht dat rijke, westerse mensen anderen aandoen. Hij wil de boodschap van Jezus serieus nemen en leven van genoeg. Daarom heeft hij geen rijbewijs en schreef hij als tiener een boze brief naar Appelsientje. Minder consumeren is voor hem een vorm van solidariteit met de mensen in de landen rond de evenaar die nu al lijden onder de klimaatcrisis.

rechtvaardigheid

‘Rechtvaardigheid is bij uitstek een kinderlijk gevoel. Zo herinner ik me levendig dat ik als tiener vaak in de bibliotheek zat en daar de wereld achter de grote merken ontdekte en de oneerlijkheid in de productieketens. Toen wist ik, ik wil economie studeren. Ik wilde uitzoeken hoe de handel werkt en welke gevolgen dit heeft. Zo heb ik als jongetje van twaalf, dertien jaar een brief geschreven naar Appelsientje, omdat in opdracht van dat bedrijf gif werd gespoten op de vruchten; de plukkers van de sinaasappels werden er ziek van.

Rechtvaardigheid verbind ik vooral aan de Bijbel. Altijd gaat het in de Bijbel om de volgorde: haat het kwaad en heb het goede lief. God heeft ons geschapen om van nature het kwaad te haten..

