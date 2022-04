Hoe het ruige Utopia-eiland een voorbeeld van natuurherstel werd

De klimaatopwarming maakt het werk van boeren steeds lastiger. Ze hebben vaker te maken met een langere periode van droogte of juist met veel neerslag. Op het platteland speelt nog een probleem: het aantal insecten en vogels neemt er dramatisch af, door de intensieve landbouw en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Een mogelijke oplossing voor deze problemen is ‘agroforestry’. ‘Dit is akkerbouw die wordt gecombineerd met bomenrijen en hagen en soms ook met dieren. Koeien kunnen aan hagen knagen. Kippen kunnen onder fruitboompjes scharrelen’, zegt Xavier San Giorgi. Hij is architect, heeft in de afgelopen jaren voedselbossen ontworpen en richt zich nu op agroforestry.



Het eiland Utopia - beeld Dick Vos

Al drie jaar is hij bezig om he..

