Álles vertellen om hoop te brengen: ‘Ik doe het voor de Heer. En voor de kleine Henriëtte’

Een ex-cliënt die medewerker wordt, dat klinkt bijzonder …

‘In de maanden dat ik opgenomen ben geweest bij De Hoop is mijn leven compleet veranderd. Ik heb nare en heftige dingen meegemaakt in mijn verleden die ik wilde wegdrukken met verslavende middelen. Middelen waar ik nu vrij van ben, mede doordat ik veel heb kunnen verwerken. Dat gun ik iedereen, want ik weet dat er veel mensen zijn zoals ik. Mensen die door een traumatisch verleden of heftige gebeurtenissen in hun leven een ongezonde of zelfs gevaarlijke levensstijl hebben. Ik weet als geen ander wat het is om vast te zitten in pijn en verslavingen, maar heb geleerd erover te praten en daarin kwetsbaar te zijn. De Heer zegent dat enorm in mijn werk als fondsenwerver bij De Hoop. Ik..

