‘Hoop is voor mij het goud in iemand zien’

Ze kiest ervoor om het leven altijd te vieren. Ook als dat door een diepe depressie bijna onmogelijk wordt. Petra van Roon (39), eigenaar van interieurmerk Palais, leerde in die donkere vier jaar dat het leven níét maakbaar is. ‘Er was helemaal niks. Ik zweefde rond in het niets.’

wijsheid

‘Het voelde alsof alles uit mijn handen werd geslagen. Ik was twintig en belandde in een diepe depressie. Ik kon niet meer werken, niet meer dromen, niet meer voor mezelf zorgen. Het was niet even een dipje. De depressie was echt terror. Een groot zwart vacuüm. Het is bijna niet in woorden uit te drukken. Er was helemaal niks. Ik zweefde rond in het niets.

Voor mijn depressie dacht ik te weten hoe het leven in elkaar steekt, maar nu besef ik hoe weinig ik eigenlijk weet. Dat stemt mij een stuk milder dan voorheen. Maar ik dacht wel dat ik wist hoe het leven werkte, en ik had er een duidelijke mening over. Best wel zwart-wit, denk ik nu.

Ik geloofde toen in de maakbaarheid van het leven. Ik deed alles altijd vol overgave, en v..

