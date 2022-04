Een inkijkje in het ‘vogelhart’: Een vogelaar heeft meestal geen baard

Een groep vogelaars die massaal naar een plek in het land reist vanwege een zeldzame vogel heet een 'twitch'.

Vogelaar Debby Doodeman (39) besloot in 2015 iedere vogelaar die ze zou ontmoeten een paar vragen te stellen. Heel wat vragen zelfs. Daar reageerden zóveel mensen positief op dat er uiteindelijk ruim duizend mensen een inkijkje gaven in hun vogelhart. Het werd een heus onderzoek, waarbij ze aantekent dat ze door haar contacten misschien wel de wat fanatiekere types heeft getroffen.

Gerard Ouweneel (84) is een van die types. Hij maakt vogelreizen over de hele wereld, schrijft boeken en honderden artikelen over vogels.



Debby Doodeman en Gerard Ouweneel - beeld nd

Een beetje afgeleid stapt hij uit zijn auto. Hij ziet iets. Doodeman is er al. Ze overhandigt hem het boek waarin het onderzoek wordt beschreven – Vogelaars, nooit uitgevogeld. Zo’n tit..

