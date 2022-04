Deze kinderen willen graag boer worden: ‘Ik vertel mijn vriendinnen over de boerderij’

Wendy Wouters (11) woont op een geitenboerderij in Hilvarenbeek in Noord-Brabant.

‘Ik ben een trotse boer’

Jesper Kocken (11) woont op een koeienboerderij in Huisseling, Noord-Brabant:



‘Mij lijkt het saai om over een paar jaar mijn geld te verdienen in Nijmegen boven in zo’n kantoorgebouwtje. Buiten werken is veel leuker. Wij hebben zo’n 140 melkkoeien met grasland. Laatst heb ik nog om zeven uur ‘s ochtends mijn vader geholpen met de koeien melken.

Als ik mijn zwemdiploma zou halen dan kreeg ik een schaap van mijn vader en moeder. Ik haalde het en kreeg mijn schaap. Ik was toen zeven of acht jaar. Dat schaap kreeg lammetjes en twee jaar geleden heb ik die verkocht. Toen heb ik mijn eerste winst gemaakt. Mijn zussen en ik hadden eerst ook nog een kalfje om groot te brengen. Het was heel klein en ziek. En nou hebben we ha..

