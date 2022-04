Bang voor feedback? Zorg dat je het vaak krijgt. Vijf vragen en antwoorden

In de verdediging schieten, boos worden, of overdreven vaak sorry zeggen. Hoe reageer je wél goed op kritiek en leerpunten van collega’s of de baas?

Waarom is negatieve feedback ontvangen zo lastig?

‘Een bal in de maag’ of ‘pijn op de borst’, zo omschrijven de cliënten van arbeids- en organisatiepsycholoog Tosca Gort, gespecialiseerd in thema’s als stress en persoonlijk geluk van werknemers, vaak hun gevoel als ze kritiek krijgen. Volgens Gort ontstaat die fysieke reactie doordat bij kritiek een gebied in de hersenen aangaat, dat stress reguleert.

Negatieve feedback triggert de angst voor afwijzing, want de mens is als groepsdier gevoelig voor sociale afwijzing. Evolutionair psychologen menen dat ‘erbij willen horen’ nog steeds een basisbehoefte is omdat we in de loop van de evolutie in groepen betere overlevingskansen hadden. Ook nu nog heeft bij de groep horen voordelen, blijkt uit e..

