‘Ik heb heel wat familieruzies aangehoord’

Wat verzamelt u?

‘Ik spaar novelty-transistorradio’s, dat zijn radio’s die niet op een radio lijken, maar een heel andere vorm hebben. Zo heb ik radio’s in de vorm van een zak Franse frietjes van de McDonald’s, rolkoffer, piano, hamburger, schildpad, kopje koffie en postkoets. Ook heb ik een paar radio’s die op een microfoon lijken. Deze worden vooral bij radiostations gebruikt. De meeste novelty-transistorradio’s zijn in de jaren zeventig gemaakt. Voor zover ik weet, ging het puur om de lol, achter de vormen zit geen andere betekenis. En lol heb je er ook van, hoor. Toen ik een novelty-transistorradio in de vorm van een busje WD-40 – waterverdrijvende spray – had gekocht, had ik hem even op tafel gezet. Even later kwam mijn vrouw de kame..

