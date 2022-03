Anouk beschermt de natuur als boswachter, maar stuit ook op ‘korte lontjes na corona’

Wat doe je als boswachter?

‘Ik werk voor alle groengebieden in Den Haag; dat zijn duingebieden, landgoederen, parken en recreatiegebieden. Ik ga altijd samen met een collega op pad om te zorgen dat de gebieden veilig blijven. Zo werkte ik vorige week een halve dag in het Westduinpark. Er lag veel zand op de fietspaden en we hielpen mensen om hun fietsen door het zand heen te duwen. Ook een proces-verbaal opmaken hoort bij mijn werk. We bekeuren bijvoorbeeld mensen die illegaal een vuurtje stoken.’

Wat is er uitdagend aan het werk?

‘Het is heel afwisselend. Het ene moment geniet ik van een groep Schotse hooglanders en het volgende moment sta ik iemand te bekeuren. We houden ons bezig met illegale visserij en bomenkap zonder omgevings-vergunn..

