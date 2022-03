Chris (17): ‘We hebben aan tafel soms discussie over het geloof’

De jongere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Chris Noordzij (17) uit Den Haag. Hij zit in 5 vwo, houdt van zeilen en stond bij de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst bij de ChristenUnie.

‘Eigenlijk heb ik mezelf opgegeven voor dit interview. Ik wil namelijk laten zien dat jongeren er toe doen en dat hun ideeën meetellen. Betrek jongeren bij de kerk, de buurt, de politiek. Hun ervaringen zijn waardevol. Momenteel zit ik in 5 vwo en elke zaterdag zorg ik voor verse broodjes voor de hele buurt, want ik werk bij de broodafdeling van de supermarkt. Ik ga naar een christelijke middelbare school in Rotterdam.

Hoewel ik niet beter weet dan dat ik met het geloof ben opgevoed, was het echt mijn eigen keus om naar deze school te gaan. Het voelt vertrouwd, als een stukje veiligheid. Natuurlijk worden ook op een christelijke school wel eens kinderen gepest en dat soort dingen, maar toch deel je denk ik je normen en waarden met e..

