Meester-interviewer Joris Linssen: ‘Gelukkig word je alleen van delen’

Joris Linssen (56) is bekend van televisie als de warmbloedige interviewer op Schiphol. In Hello Goodbye gaat hij spontaan met reizigers in gesprek over hun leven. Nu is hij ineens ook schrijver: Linssen ging in gesprek met zijn eigen leven. Dat doet hij door middel van een levensbeschrijving van zijn stiefvader (1937-2019) in Het boek Louis.