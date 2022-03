Dorien en Peter verloren hun partners. ‘Alsof de helft van mijn lijf was losgescheurd’. Hoe verder?

De echtgenoot van Dorien van der Meer overleed in 2016 tijdens een kampeervakantie in Frankrijk. Peter de Groot verloor zijn vrouw een jaar eerder aan kanker. Op verzoek van deze krant spreken ze elkaar over omgaan met verlies en wie je bent na het overlijden van je partner. ‘Het was alsof de helft van mijn lijf was losgescheurd.’

De sfeer in de huiskamer van Peter de Groot (49) in Gouda is een tikkeltje afwachtend. En dat is niet gek, want Peter ontmoette zijn gast Dorien van der Meer (50) uit Zetten vijf minuten geleden voor het eerst. Hij schenkt koffie voor haar in. Vandaag gaan ze met elkaar in gesprek over het verlies van hun partners.

Peters zoon Wim, de oudste van zijn vier jongens, staat op het punt te vertrekken. Vanaf de bank luistert Dorien met over elkaar geslagen benen en armen licht-geamuseerd naar het korte gesprekje bij de deur van de hal. Ze herkent er wel iets in, vertelt ze. Ook zij is ouder van vier kinderen - drie meiden en een jongen - in nagenoeg dezelfde leeftijdsklasse van 16 tot 25 jaar.

Peter en Dorien zijn allebei verbonden aan Sam..

