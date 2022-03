Een boom planten voor je overleden geliefde: ‘We mogen hier nieuw leven planten’

Honderden mensen meldden zich afgelopen zaterdag in de Drentse boswachterij Odoorn. Ze plantten er een boom in een nieuw Bos van de Toekomst. ‘Ik heb tegen de kleinkinderen gezegd dat als oma uit de tijd is, dat ze dan hier is.’

Een boom voor vader Willem Boerma, die verderop brugwachter was. (beeld nd)

Het was extra druk. Het jaarlijks planten van bomen in dit bos kon een paar jaar vanwege corona niet doorgaan. Maar nu mocht het weer.

Sommigen zijn met z’n tweeën, maar er zijn ook hele families. Ze komen uit de wijde omtrek. Een vrouw draagt een emmertje met wat bloeiende narcissen. Overal staan paaltjes bij plekken waar bomen moeten komen. Op een koperen plaatje staat een tekst. Er zit nog een groene plastic zak overheen.

De mensen mogen het straks zelf onthullen, al is de tekst wel bekend, want die hebben ze zelf tevoren opgegeven. De zandgrond rond het paaltje is alvast wat omgewoeld en er is tuinaarde toegevoegd, zodat de bomen er straks eenvoudig in gezet kunnen worden en goed aanslaan.

Boswachter Linde Veldhoen is er druk mee ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .