‘Lieve psychopaat’ Hugo: ‘De andere wang toekeren? Dat kan niet, dat werkt niet’

Het Monster van de Warmoesstraat, zo staat Hugo Broers (64) bekend. In het criminele circuit van de Amsterdamse Wallen was hij opknapper. Werd er niet betaald of werd een partij drugs achtergehouden, dan regelde hij het. Mee in de kofferbak, uren vastbinden aan een boom, een diepe messteek in de billen (’véél bloed, weinig schade’) - het werkte. Zo leeft hij niet meer, maar of hij spijt heeft? Broers gaat gastlessen geven op een ROC en in een jeugdgevangenis.