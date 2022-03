Gerda (77): ‘Dat ik er nog ben, is eigenlijk heel bijzonder’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Gerda de Jonge (77) uit Rijssen. Ze won als leidinggevende in de maatschappelijke dienstverlening het vertrouwen van de orthodoxe Rijssenaren, kan door lichamelijke problemen al jaren bijna niet de deur uit, en is desondanks de moeder van haar buurt.

‘Ik ben opgegroeid in een vrijzinnig hervormd gezin uit Zwolle. Heb zorg voor je naaste, gaven mijn ouders mij mee. Ze gingen me er ook in voor: iedereen was altijd welkom. Als ik de tafel dekte, zei ik altijd: ‘Zal ik er maar vast een bord bij zetten, er komt vast nog wel iemand eten.’

Ik werd geboren aan het einde van de oorlog. Bij de buren zaten Joden ondergedoken. Ik was een baby en kon nog niets doorvertellen, dus mocht ik als enige soms naar boven om me door de onderduikers te laten vertroetelen. Toen een buurvrouw argwaan kreeg omdat het toilet zo vaak doorgetrokken werd, zei mijn moeder: ‘Ach, die diarree, hè.’

Als kind had ik al last van zwakke longen. Daarom zijn we naar Hattem verhuisd, naar het bos. Dat vond ik heerlijk,..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .