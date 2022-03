Waarom we al eeuwenlang dezelfde kinderliedjes zingen

Tijdens de coronacrisis klonken meer kinderliedjes dan voorheen, blijkt uit de luistercijfers van Spotify. Veel van die versjes worden al generaties lang gezongen. En mede gezien hun grote rol in tv-programma’s voor kinderen, zoals Juf Roos, lijkt het erop dat ze nog lang niet vergeten zijn.

Wie is er niet opgegroeid met ‘Alle eendjes zwemmen in het water’, ‘Altijd is Kortjakje ziek’ en ‘Daar was laatst een meisje loos’? Die drie hebben inderdaad een eeuwenoude oorsprong. De laatste is bijvoorbeeld voor het eerst gedocumenteerd in 1755.

Toch valt het eigenlijk wel mee met de gemiddelde leeftijd van kinderliedjes, nuanceert Martine de Bruin, die als projectmanager verantwoordelijk is voor de Liederenbank van het Meertens Institu..

