‘Mensen mogen wat meer ballen tonen in hun werk en zeggen: ik doe dit niet meer’

Van de money-driven focus in zijn studie Vastgoed en Makelaardij moest Arjen Banach niets hebben. Liever sprak hij voor studentengroepen over werkgeluk. Elf jaar later doet hij dit nog steeds, maar dan voor bedrijven.

Wat als de coronacrisis bedóéld was om nieuwe werkvormen uit te vinden, hebben organisaties dan het maximale uit de situatie gehaald? Dat is een gedachte-experiment waar spreker en organisatiefuturoloog Arjen Banach (32) zich mee bezighoudt. In zijn pas verschenen boek Een nieuwe werkrealiteit daagt hij iedereen uit om te experimenteren met nieuwe werkvormen.

Wat doet een organisatiefuturoloog?

‘Wat ik doe, is kijken hoe we bepaalde trends in onze werkpraktijk kunnen inzetten. Ik pluis voor organisaties uit hoe zij het beste om kunnen gaan met bepaalde veranderingen. Vaak ontbreekt het hen aan de zin hierover na te denken.’ Lachend: ‘Maar volgens mij ben ik de enige die zich een futuroloog noemt. Ik hou me vooral bezig met het spreken voor groepen van organisaties en op congressen. Vooraf doe ik dan snel onderzoek naar een organisatie: met wat voor sector heb ik te maken, welke structuur past daarbij, wat zijn de belangrijkste pijlers voor dit bedrijf? Ik heb nog nooit hetzelfde verhaal verteld, het is iedere keer weer een creatief proces.’

Waarom dit boek?

‘Ik had niks te doen; er vielen door de coronacrisis veel opdrachten weg. Ik heb dit boek geschreven voor iedereen die in een organisatie werkt, specifiek voor kenniswerkers die veel achter een beeldscherm zitten. We hebben tijdens de crisis duidelijk gezien dat er een nieuwe fase van werk aankomt, doordat op locatie werken nu niet langer de norm is. Het fundament van werk verandert, naar plaats en tijd onafhankelijk. Ik hoop dat dit boek herkenning oproept bij lezers, dat ze denken: ik heb inderdaad het gevoel dat de manier van werken beter kan. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat 99 procent van de kenniswerkers minder bezig wil zijn met mail en vergaderen. Werkdruk is een groot probleem. Mensen zijn vooral bezig elkaar aan het werk te houden in plaats van zichzelf. Dit komt door het gebrek aan een communicatievisie, terwijl communiceren nog belangrijker wordt nu we meer thuis gaan werken.’

In uw boek legt u de nadruk op experimenteren. Hoe doen we dit concreet?

‘Als je pijn of verlangen ervaart in je werk: spreek het uit! Het is goed als je vindt dat iets beter kan. Check of jouw gevoel door meer mensen wordt gedeeld. Doe een klein experiment, bijvoorbeeld voor twee weken, dat weinig tijd of geld kost. Niemand hoeft het te merken. Heeft het experiment je goed gedaan? Deel het dan. Mensen mogen wat meer ballen tonen in hun werk en zeggen: ‘ik doe dit niet meer of op een andere manier’. In het ‘oude normaal’ was het heel gebruikelijk om in een organisatie te komen en maar klakkeloos de manier van werken over te nemen die daar gewoon was. Maar in de huidige situatie is het legitiem om vragen te stellen, omdat elke organisatie te maken heeft met een nieuwe situatie.’

U hebt het in uw boek over de vierdaagse werkweek. Is dat de toekomst voor Nederland?

‘Uiteindelijk denk ik dat dit de realiteit gaat worden voor kenniswerkers. Ons leven wordt steeds turbulenter. Er zijn al genoeg bedrijfjes die hiermee experimenteren en enorm goede resultaten boeken. Blijkbaar is het mogelijk om dezelfde waarde te leveren in minder tijd. Je merkt nu al dat in- en uitchecken op kantoor veel minder gebeurt. Er wordt al minder gekeken naar het aantal werkuren.’

Werk is een soort spel, schrijft u in uw boek.

‘Dit beschrijf ik aan de hand van Johan Huizinga’s theorie over de Homo Ludens, de spelende mens. Als het goed gaat, je gezond bent en voldoende geld bezit, gaat die mens het zichzelf naar de zin maken, die gaat genieten. We zijn geneigd altijd zo serieus te doen, maar we mogen ook nadenken over de vraag: hoe zorgen we voor een leuke manier van werken? Werk is een soort spel. Hoe spelen we dat spel met elkaar? Blijven we de spelregels voldoende vernieuwen?’

Wat betekent werk voor de mens?

‘We zijn ons gaan identificeren met ons werk en minder met de gemeenschap waartoe we behoren. Werk geeft het leven voor veel mensen zin en zinvol werk wordt belangrijker in een atheïstisch land als Nederland. Daarom is het ook niet verwonderlijk dat mensen voor hun gevoel heel veel uit hun werk moeten halen. Ik denk niet dat werk het allerbelangrijkste is in het leven. Het is niet goed om je persoonlijke ontwikkeling alleen maar uit je werk te willen halen.’

Is werk een vorm van religie?

‘Werk is denk ik niet iets dat aanbeden of heilig verklaard wordt, hoewel we wel te maken hebben met bijna religieuze werkpatronen. Denk aan bepaalde procedures en regels, waar we niet aan mogen komen. Werk zou meer van religies mogen adopteren, vooral het écht naar elkaar kijken en iets voor een ander doen. ‘Hoe houden we verbinding met elkaar?’ is de meest gestelde vraag tijdens mijn lezingen. We mogen erover nadenken hoe we de werkreligie gaan invullen. Een godsdienst wordt zichtbaar door de rituelen, en bepaalde rituelen hebben we nu meer dan ooit nodig in ons werk, om ons verbonden te voelen.’

In Spreuken 10 staat: ‘Van hard werken alleen word je niet rijk, je hebt de zegen van de Heer nodig.’

‘Dat kan ik wel onderschrijven. Wat is rijkdom? Meer dan geld. Zeker nu, met de oorlog in Oekraïne, gaat het om vrede en je veilig voelen. Ik denk wel dat je hard moet werken om rijk te worden, en dan in niet-materiële zin. En ervan uitgaande dat iedereen die zegen krijgt, dan is de vraag: wat ga je ermee doen? Ik denk dat God over onze manier van werken soms denkt: nou jongens, dat kan wel wat leuker en beter. Doe God een plezier, en neem je invloed.’