Wat was het lekker, een leven zonder FOMO. FOMO staat voor ‘Fear Of Missing Out’, oftewel: de angst om iets te missen. Een angst waar veel mensen tegenwoordig aan lijden, want we kunnen op sociale media precies zien wat en wie we gemist hebben. FOMO was een van de dingen die ik het meest niet gemist heb tijdens die hele pandemie. Ik ben namelijk nogal een FOMO-potentieeltje: het liefst maak ik alles zelf en van dichtbij mee, zodat ik alle emoties intens beleef. Een high sensation seeker, noemen ze dat ook wel. Tijdens de pandemie was het leven zo eentonig, dat er bij wijze van spreken al sprake van sensation was als ik even boodschappen ging doen of als een van de uitverkorenen naar de kerk mocht.

Die tijd is inmiddels voorbij. En dus zijn daar weer de sportlessen van de kinderen en hun feestjes en vriendjes. De etentjes, de verjaardagen, de kraamvisites, de lijflijke besprekingen, de kerkdiensten, de ouderavonden, de files, de sportschool, het huiswerk, de woonboulevards. Alle prikkels die lange tijd onbereikbaar waren, komen als vanouds in moordend tempo weer op ons af. Alsof de tijd alleen maar even heeft stilgestaan en alles weer doorgaat zoals het altijd ging. Geen afkickperiode, geen bezinningsmoment, maar gewoon hoppa, back to normal. Voor zover het normal was dan.

Voor mijn kinderen is het veel, merk ik. Hoewel ze blij zijn dat alles weer mag en kan, kost het hun veel energie om alle prikkels te verwerken en weer in het oude stramien voort te leven. Ze hebben twee jaar van hun tienerleven in een ander tempo geleefd, en nu lijken ze een soort inhaalslag te moeten maken om op het niveau te komen van hun leeftijdsgenoten twee jaar geleden.

In twee jaar verandert een tiener snel; als je omgeving dan niet stabiel is (wel school, geen school, geen feestjes, o ja toch wel maar alleen heel kleine feestjes, ouders die thuis werken, een sociaal leven dat zich voornamelijk virtueel afspeelt, vul maar aan), is dat best ingewikkeld. Ik denk dat we onszelf als maatschappij en als mens overvragen. En onderschat daarbij niet wat de oorlog in Oekraïne met ons doet. Dat komt er óók nog eens bij, als angstaanjagende prikkel.

‘Te veel prikkels!’, roep ik vaak als mijn kinderen door elkaar tetteren en ik zin heb om te schreeuwen. Ik heb ook zin om het naar Poetin te roepen. Of naar mijn telefoon. Of naar mijn mailbox. Of naar mijn nimmer lege wasmand. Ik ben wellicht een beetje overprikkeld. Te snel van rust naar drukte gegaan, als een duiker die te snel naar de oppervlakte stijgt. Ik geniet van het leven, van de mensen die ik ontmoet en de malle situaties waar ik zo nu en dan in beland. Maar op dit moment verlang ik sterker dan ooit om gewoon even aan een oever van zeer stille waterstromen te zitten. De wereld staat in brand. Het is misschien belangrijker dan ooit om rust te vinden in mijn ziel.