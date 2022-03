Gebakjes op de ‘hatseflats-manier’

‘Ik ben een ‘hatseflats-kok’: ik weeg ingrediënten niet zorgvuldig af, maar voeg ze toe op gevoel. Dat komt niet altijd goed, maar vaak wel. Niet te moeilijk doen, je gebruikt wat je in huis hebt. In 1998 verhuisde ik met mijn gezin van Velserbroek naar Harderwijk. Al snel kreeg ik een baan als leerkracht en ik had één vaste vergaderdag per week. Op die dag was ik later thuis, maar mijn dochter Eljosha, die toen twaalf of dertien jaar was, begon vaak alvast met het schillen van de aardappelen en het schoonmaken van de groenten. Ze was op jonge leeftijd al zelfstandig.

In 2005 is Eljosha getrouwd. Ze was toen negentien jaar en studeerde nog. Als ze vrij was na haar tentamens, bezocht ze mijn moeder of vroeg mij samen iets leuks te doen. In..

