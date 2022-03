Verzamelaar Simcha Loo: ‘Na vijf minuten ging het gesprek over de oorlog’

Wat verzamelt u?

‘Ik spaar foto’s uit de Tweede Wereldoorlog en richt me daarbij op de omgeving Ede-Arnhem, omdat ik daar zelf woon. Ik heb geen persfoto’s, maar kiekjes van burgers en soldaten, bijvoorbeeld van Duitse soldaten die rondhangen bij een kazerne of in een groep poseren. In Nunspeet was een Nederlands werkkamp gevestigd met de naam Het Ronde Huis. Ook daar heb ik een aantal foto’s van. Pas vond ik een album van een jongen uit Wageningen die na de Slag om Arnhem in september 1944 werd geëvacueerd. Je ziet hem op zijn evacuatieadres en er zijn ook foto’s van na de oorlog, toen hij zijn gastgezin weer eens opzocht. Kiekjes van burgers laten het dagelijks leven zien. Vaak zie je niet eens dat het oorlog is. Voor veel mensen ging h..

