Christaan Jelsma: ‘De komst van Eelke zette alles op zijn kop. Het enige wat ik kon, was bidden’

liefde

‘Liefde is voor mij licht in de duisternis. De wereld staat in brand, maar op liefde kun je terugvallen. De liefde uit zich in kleine dingen, het is van alle tijden, van alle generaties, van alle culturen, bindt samen, is ongrijpbaar, mysterieus en niet te meten. We willen alles meten. Toen mijn zoon Eelke geboren was, ging het eerst over dingen uitsluiten. Bij een vermoeden van down, krijg je een hele lijst van dingen die mogelijk niet goed kunnen zijn, van een hartafwijking tot darmproblemen.

Wij wilden geen NIPT (DNA-test die je kunt laten doen vanaf 11 weken zwangerschap, red). Alle kindjes zijn welkom want het zijn kindjes van de Heer. Die naïviteit is goed, maar eigenlijk weet je niet zo goed wat je zegt. Machlien en ik..

