Matthijs moest leren realistische eisen te stellen: ‘Dominees zijn lief voor anderen, maar vaak niet voor zichzelf’

De dertiger van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Matthijs van der Welle (35) uit Pijnacker. Hij was bang om geen beroep te krijgen nadat hij zijn studie theologie had afgerond, haalde op latere leeftijd zijn puberteit in en gaat graag kamperen met zijn gezin.

‘Ik ben opgegroeid in Terneuzen, in een supernormaal, oer-vrijgemaakt-gereformeerd gezin met een jongere zus. Als ik geen jeugdboeken zat te verslinden, was ik met mijn vader aan het klussen in de garage. Er zijn genoeg foto’s waarop je mij een spijker krom in een plank ziet slaan. Toen ik een studie moest kiezen, leek werktuigbouwkunde in Delft dan ook een logische optie. Mijn studentnummer ken ik nog steeds uit mijn hoofd, ondanks het feit dat ik de studie niet afmaakte. Met driehonderd eerstejaars was het mij te massaal.

Ook was ik op dat moment eigenlijk te jong om uit huis te gaan, denk ik achteraf. Ik ging weer thuis wonen en begon aan de hbo-studie werktuigbouwkunde aan de Hogeschool Zeeland. Ik had een heerlijke tijd. In mij..

