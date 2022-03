Actievoeren om bomen te behouden bij nieuwbouw? Dat kan slimmer

Roel During van de Wageningen Universiteit kwam in Ede tot nieuwe inzichten.

Kan dat niet anders, vroegen Wilma Verburg en Dick Bos uit Ede zich af. Kun je niet al ver voor de bouw van een woonwijk rekening houden met de bomen die er al staan? Want in actie komen voor bomen vlak voordat de bouw begint, is heel lastig. Verburg en Bos hadden in 2017 een huis gekocht op het Enka-terrein in Ede. Een prachtige locatie, aan de rand van de Veluwe, waar de Ginkelse hei begint. Met in de wijk twee eiken die ze graag wilden behouden.

De eiken bleken ondanks hun monumentale status niet beschermd en stonden ook niet op de kaart van de projectontwikkelaar. De gemeente luisterde nauwelijks, herinnert Bos zich. ‘Dreiging met een hoger beroep en daarmee vertraging van de bouw, leidde ertoe dat de projectontwikkelaar een rui..

