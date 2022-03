Wonen in de wijk Sint-Pieter in Maastricht, in de straat waar André Rieu ook woont

Op huizenverkoopsites speuren we naar de meest excentrieke panden. Vandaag: in de statige wijk Sint-Pieter in Maastricht staat restaurant ’t Drifke te koop met bovenliggend woonhuis. Leuk om te weten: Het bijzondere huis ‘De Torentjes’ van Nederlands bekendste violist Andre Rieu staat in dezelfde straat.

Wie woont hier?

Horeca-echtpaar Jouk en Gerdy Blok met hun twee dochters. Ze wonen er al 37 jaar en hebben een restaurant uitgebaat. In eerste instantie had ’t Drifke twintig zitplaatsen, maar in de loop der tijd is er een serre aangebouwd, waardoor het aantal zitplaatsen verdubbelde. Het staat te koop omdat de huidige eigenaars in een kleiner restaurant en met minder personeel willen gaan werken. ‘Als ik vertel dat er een woning te koop staat aan de Lage Kanaaldijk, dan krijg ik regelmatig de vraag: ‘Toch niet ’t Drifke, hè?’’, zegt makelaar Math Verstegen van Koophuis Makelaars Maastricht. ‘Mensen vinden het jammer dat dit restaurant verdwijnt.’

Wat maakt het huis excentriek?

‘De bouwstijl’, zegt Verstegen. ‘Het heeft de uitstraling van e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .