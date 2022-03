‘Hoop is wat dit leven zin geeft. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen’

Rechtvaardigheid is een begrip waarover kunstenares Rietje Bakker (68) veelvuldig en intens nadenkt. Met name raakt haar het verschil in kansen die mensen bij hun geboorte krijgen. ‘Maar iedereen kan altijd iets bijdragen aan rechtvaardigheid, ver weg of dichtbij.’ Een gesprek over de zeven deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, dapperheid, matigheid, geloof, hoop en liefde.

matigheid

‘Ik ben opgegroeid in een middenstandsgezin. Mijn vader had een eigen zaak; voor een deel was het een soort chocolaterie, maar hij verkocht ook meer gangbare artikelen. Vanwege die chocola werd hij vaak ‘meneer Verkade’ genoemd.

Met vijf kinderen kon het financieel best wel schuren, zodat mijn ouders tamelijk zuinig moesten zijn. Mijn moeder naaide bijvoorbeeld zelf kleren en soms werd er een oude jas ‘gekeerd’. Ik was de eerste van de kinderen die doorleerde; mijn oudere broer en zus hadden gewoon via hun werk een leertraject gevolgd. Het moet voor mijn ouders een behoorlijke aderlating zijn geweest dat ik een opleiding volgde en op kamers ging wonen. Maar het gebeurde wel.

Ik heb ons gezinsleven ook nooit als schraal ervar..

