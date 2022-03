Ouderenportret: ‘Ze noemen mij de founding father van de bovenkruier in Vianen’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Piet Kastelein (96) uit Vianen. Hij heeft een positieve instelling, zet zich in voor de herbouw van een molen en maakte in de oorlog iets mee wat op zijn netvlies blijft staan.

‘Wil je koffie? Ja, ik heb tegenwoordig van die koffiecups, Senseo mocht ik niet meer van mijn dochters. Je begrijpt: zij zijn de baas hier in huis. Mijn ene dochter - Carla - komt op woensdag voor me koken, m’n andere dochter - Nelleke - op donderdag. Hollandse pot is mijn favoriet, maar ook pasta’s lust ik graag. Ik doe zelf de boodschappen. Eén keer in de week heb ik hulp bij de schoonmaak, maar stofzuigen doe ik nog helemaal zelf. Ja, ik dank de lieve Heer voor het feit dat ik al zo oud ben geworden. Ik vraag Hem ook om me er nog een paar jaartjes bij te geven, maar ja, ik besef ook wel dat Hij me al meer dan genoeg jaren gegeven heeft. Ten diepste twijfel ik aan het geloof, ik zit tussen agnost en gelovig in. Mijn moeder had altijd ..

