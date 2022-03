Jan Wester van de groene buitendienst van Leeuwarden is de man achter de ecohopen in de stad

Op het eerste gezicht stort Jan Wester een berg groenafval in het plantsoen. Maar wie hem even z’n gang laat gaan, ziet de natuur opbloeien.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 is dit de derde reportage in een serie van vier over hoe mensen in hun stad op dorp zorgen voor het groen.

Wester zit al 47 jaar bij de groene buitendienst van Leeuwarden. Omdat hij over een paar weken met pensioen gaat en iets bijzonders achterlaat, zocht ik hem op. Wester is namelijk de man achter meterslange bulten in de stad. En ook daarbuiten. Drie meter hoog en soms wel veertig meter lang; gevuld met groenafval. Ecohopen heten ze. Afval mag het eigenlijk niet heten, vindt hij. ‘Het levert iets op. Die hopen trekken heel veel nieuwe planten en dieren aan. En dan nog iets: dat afval moeten we anders voor veel geld bij de composteerder inleveren.’

Toen een paar jaar gelede..

