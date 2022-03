‘Als de wekker gaat, voeg ik iets toe’

‘In de zomer aten wij altijd macaroni op zaterdag en in de winter erwtensoep, oftewel snert. Mijn moeder begon om 10 uur ’s ochtends met koken en om half 1 gingen we los. Per persoon aten we gerust twee tot drie borden. Maar mijn zwager Anne kon er pas echt wat van. Toen hij in de familie kwam, kookte moe een pan extra, zo veel snert kon die jongen op. Zo’n 27 jaar geleden hoorde ik dat er een WK snert koken georganiseerd zou worden door Stichting Oud Hollandse Gerechten in Bedum. Daarvoor heb ik mijn moeder in het geheim opgegeven. Destijds moest je de soep thuis maken, dus ik heb de ingrediënten gekocht en tegen moe gezegd dat de juryleden soep van haar verwachtten. Er waren dertien of veertien deelnemers. De beker won moe niet, maar z..

