Het geheim om op te komen voor natuur: ‘Je strijd niet voor een persoonlijk belang’

Joop Verburg is voorzitter van de natuurvereniging in het Drentse Zuidwolde. Sinds 1996 al en ook daarvóór was hij er actief. Met zevenhonderd leden op een bevolking van vijfduizend inwoners is het een club van formaat die echt wat heeft bereikt. Hoe hebben ze dat gedaan?

Wat niet alleen voor Zuidwolde geldt, maar voor alle gemeenten, is volgens Verburg dit: ‘Wie opkomt voor de natuur, strijdt niet voor een persoonlijk belang. Dat uitgangspunt zorgt voor goede verhoudingen, met vrijwel iedereen.’

Is dat het geheim?

‘Het helpt, zelfs als je met enige verontwaardiging aan de bel trekt. Zo werd in de jaren negentig in Zuidwolde een woonwijk gebouwd op een terrein waar bomen stonden. Op het verkoopbord bij de bouwplaats stond een pr..

