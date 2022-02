Marit (15): ‘Kerstfilms kijk ik graag, die kunnen het hele jaar door, toch?’

‘Ik ga elke dag in Groningen naar school, naar het Gomarus College. Ik zit in de derde van het VWO. Eerst zat ik op school in Drachten, toen kon ik op de fiets. Maar mijn fietsgroepje was echt niet leuk. Gepest werd ik niet, maar ik voelde me wel buitengesloten. Toen ik wist dat ik in Groningen naar school zou gaan, voelde ik opluchting. Ik moet nu wel een uur met de bus, maar dat geeft niet.

Ik moest sowieso over een tijdje in Groningen naar school, omdat je het VWO niet kunt afmaken in Drachten. Ik moet volgend jaar een profiel kiezen, het wordt cultuur & maatschappij denk ik. Ik wilde een tijdlang juf worden, maar op dit moment weet ik het niet zo zeker meer.

Het wordt wel iets sociaals en op zich vind ik het ook heel leuk om ..

