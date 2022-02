Een onbevangen houding helpt auteur Vincent Duindam: ‘Spreek Heer, uw dienaar luistert’

Een gesprek over de zeven deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, dapperheid, matigheid, geloof, hoop en liefde.

dapperheid

‘Spreken in het openbaar heeft me lang angst bezorgd. Nadat ik was aangenomen bij de universiteit, aarzelde ik, want als mensen afstuderen, moet je ze toespreken, met ouders en grootouders erbij. Daarvan lag ik wakker.

Tijdens een vergadering opstaan en zeggen waarom ik het ergens niet mee eens was, dat was voor mij niet te doen.

In de jaren negentig ben ik bekend geworden door mijn boek over zorgende vaders. Ik heb wel duizend interviews gegeven en ging lezingen houden. Op het podium kreeg ik soms een paniekaanval. Of ik ging hyperventileren. Ik móést het wel uitleggen en de zaal leefde mee. Na afloop verkocht ik ve..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .