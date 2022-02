Een fietsabonnement afsluiten voor je kind, het kan bij dit bedrijf

In Nederland staan meer dan vier miljoen fietsen te verstoffen in garages en schuurtjes. Daarom richtte Casparis Beyer (27) BikeFlip op. ‘Van roestbakken maken we parels van fietsen.Goed voor mens en milieu.’

Wat is BikeFlip?

‘BikeFlip is ontstaan uit een studentenproject. Kinderen groeien continu uit hun fiets en dus moeten ouders elk jaar een nieuwe fiets kopen. Dat kan toch slimmer, dachten we. Bij ons kunnen ouders daarom een abonnement afsluiten. Ze krijgen een kinderfiets en als hun kind eruit is gegroeid, ruilen ze de fiets om voor een groter model. Elk jaar worden er in Nederland een miljoen fietsen nieuw gekocht, terwijl er vier miljoen fietsen weg staan te stoffen in schuurtjes en depots. Daarom werken wij alleen met gebruikte fietsen, die wij een tweede leven geven.’

Wat is uw rol bij BikeFlip?

‘Ik ben de baas van de achterkant: ik zorg dat er genoeg fietsen zijn die we kunnen opknappen en ik heb de werkplaats onder mijn hoede. Toen ik begon, kon ik alleen een band plakken. Dat ik nu met mijn handen iets dat niet werkt, werkend kan maken, vind ik heel leuk. Wat te repareren valt, repareren we. En anders halen we de fiets uit elkaar. Het frame gaat dan naar het oud ijzer en alle andere onderdelen gebruiken we op andere fietsen. Daarnaast doe ik ook de financiële administratie. Dat klinkt niet spannend, maar is wel veel werk.’

Wat drijft u?

‘Het duurzame. Ik volgde ooit een summerschool duurzaamheid en tijdens mijn studie ging ik naar Bangkok. Als je ziet hoeveel afval daar op straat en in zee ligt! Veel ervan komt uit westerse landen. Daar viel voor mij het kwartje: er is extreme overconsumptie en als we op deze voet doorgaan, gaan we het niet redden met één aardbol.’

Wie inspireert u?

‘Mijn oom. Als elfjarige jongen vouwde ik snoepzakjes in zijn marktkraam in Rotterdam. Op mijn vijftiende werd ik bedrijfsleider van die marktkraam en liep ik met duizenden euro’s cash geld rond. Daar is het ondernemen begonnen. Mijn oom zag dat ik het kon. Hij was een heel slimme man, had rechten gestudeerd. Maar werken voor een baas was niks voor hem. Hij wilde vrijheid hebben en koos zijn eigen pad. Hij is een voorbeeld voor mij.’

Wat maakt uw werk de moeite waard?

‘Lachende gezichten in de werkplaats. We hebben leerwerkplekken voor mbo-studenten en werkervaringsplekken voor mensen in de bijstand. Het is gaaf om mensen de kans te bieden hun leven weer op de rails te krijgen. In zes maanden ontwikkelen ze hier passie voor het ambacht. Van roestbakken maken we parels van fietsen. Dat is goed voor de aarde én de mens. Ook hadden we een aantal jongens in de werkplaats die uit Syrië waren gevlucht. Hier gaat hun taalvaardigheid vooruit en krijgen ze weer zelfvertrouwen. Daarnaast is het heel leuk om kinderen een nieuwe fiets te geven, om te zien hoe blij ze zijn met een fietsmaatje groter. Met hun vriendjes gaan ze door de wijk, de wereld ontdekken. Fietsen geeft zo veel vrijheid. Daarom werken we samen met gemeente Utrecht en geven we mensen die het financieel niet breed hebben een fiets voor 30 euro. Zo stimuleren we fietsen in wijken waar het niet veel gebeurt. Geef mensen een fiets en de leefbaarheid gaat vooruit. Als je kunt lopen, dan is je bereik ongeveer een kilometer, met een fiets wordt dat zeven kilometer en ligt de hele stad binnen je bereik.’

Een eigen onderneming is hard werken. Hoe houdt u dat vol?

‘Ik kan heel hard werken en mijn productiviteit ligt hoog. Ik heb zo veel taken: alles moet goed en snel. Ik moet flexibel zijn en continu schakelen. Anders heb ik zo een burn-out. Ik werk tussen de 65 en 70 uur per week. Dat ik met mijn handen én met mijn hoofd werk, is gezond en maakt het makkelijker om veel te werken. Het is een droom om te zien hoe je eigen onderneming groeit. Tuurlijk moet je ook soms door de zure appel heen bijten. Zo kunnen mensen je idee heel leuk vinden, maar als hun kind geen nieuwe fiets nodig heeft, resulteert het niet in een abonnement. Dat gaf in het begin wel twijfel: ben ik niet een luchtkasteel aan het bouwen? Je moet dan wel volhardend zijn. Gelukkig slaap ik goed en heb ik veel energie. Op zondag probeer ik het soms een beetje los te laten. Ik heb het stomme idee opgevat om in april de marathon van Rotterdam te lopen, dus ik moet elke zondag trainen. Sporten is een goede uitlaatklep. Lichamelijk word ik moe, maar geestelijk rust ik ervan uit.’