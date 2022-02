54 - Week 8: Rusland valt aan

24 februari 2022: de dag dat Rusland haar buurland Oekraïne viel. Joram, Cocky en Sjirk kunnen niet anders dan erbij stilstaan. Deze podcast wordt op donderdagmiddag opgenomen. Op dat moment wist het drietal dat een aantal steden was bestookt, maar Kiev zou pas later aangevallen worden. Joram vraagt zich af hoe Sjirk en Cocky deze dag hebben beleefd. Gaan we af op een Derde Wereldoorlog? Cocky ziet het nog niet zo ver komen. ‘Mijn ziel is nog vrij. Ik voel de verantwoordelijkheid om de wereld door een roze bril te bekijken en Gods liefde uit te dragen. Maar ik voel wel verdriet, en dan vooral bij mijn kinderen die zoveel angst hebben.’Joram dacht bij het opstaan gelijk aan corona. ‘Ik voelde gelijk alle energie uit mijn lijf wegebben. Waarom is de wereld zoals die is? Ik wilde mij eigenlijk ziekmelden, heel kinderachtig eigenlijk, zo’n sterke reactie voelde ik in mijn lichaam.’ Sjirk vindt dat Poetin de Russische Kerk misbruikt in zijn verhaal waarom Oekraïne bij Rusland hoort. ‘Het Russische Rijk is ontstaan uit de Russisch-orthodoxe kerk, daar hoorde Oekraïne destijds bij. Maar dat is intussen natuurlijk helemaal niet zo. Sterker nog, ik ben opgegroeid met het idee dat Rusland een atheïstische staat was.’