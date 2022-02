Huis van Belle: Je mag zijn zoals God je gemaakt heeft

Ik kan me mijn middelbare schoolperiode nog goed herinneren. Alhoewel ik een ontzettend leuke tijd heb gehad op mijn middelbare school, waren er ook periodes waarin ik mij heel onzeker voelde. Vooral de eerste paar jaar vond ik soms moeilijk. Ik had vaak het gevoel dat ik ontzettend mijn best moest doen om erbij te horen. Ik was mijzelf continu aan het vergelijken met andere meisjes uit mijn klas. Ik nam hen als voorbeeld van hoe ik zou moeten zijn. Zowel hun uiterlijk als hun gedrag probeerde ik te imiteren: dat was immers het voorbeeld dat ik had van hoe je moest zijn om leuk en aardig gevonden te worden.