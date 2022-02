Bep (85): ‘Elke tijd heeft zijn eigen dingen, dat moet je kunnen zien’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Bep Verbree (85) uit Zuidhorn. Ze woonde enige tijd in de VS met haar man Henk, heeft gewerkt als (kraam)verpleegkundige en kreeg tien kinderen. Inmiddels zijn er 37 kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen.

‘Ik kom uit een vrij welvarend gezin uit Drachten, met zes meiden en één jongen. Ik vond het gezellig thuis en heb goede herinneringen aan mijn jeugd. Als kind wist ik al dat ik de verpleging in wilde, waarschijnlijk geïnspireerd door de tante naar wie ik vernoemd ben, die verpleegkundige was.

Na mijn opleiding in het academisch ziekenhuis in Groningen heb ik een jaar in Drachten de kraamopleiding gedaan. Na dat jaar werken moest ik stoppen omdat ik ging trouwen. Na acht maanden verkering ging Henk naar Amerika, dat was al gepland. We spraken af dat hij na een jaar terug zou komen. We hebben elkaar honderd brieven geschreven.

Terug in Nederland zouden we een dubbel huis bouwen met de broer van Henk en zijn vrouw, dat was een vriendin..

