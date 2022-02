Fotograferen door heel het land: ‘Wij willen laten zien hoe mooi Nederland is’

Natuur in de gemeente Best in Noord-Brabant. (Klik op het fotoicoontje rechtsboven om meer te zien)

Het heeft hun al vijf jaar gekost. En in de komende drie jaar zetten ze nog een stapje extra, want dan willen ze de rest van het Nederlandse groen hebben vastgelegd. Het resultaat moet een Beeldbank van de Leefomgeving worden. Inmiddels staan er al meer dan honderdduizend foto’s in. Al het groen in een gemeente? Sjon Heijenga: ‘Het minimum aantal foto’s dat we in een gemeente maken is 250. Dat heb je nodig om een goed beeld te geven.’

Bij de gemeente Best, waar ik vandaag met Sjon en Willy Heijenga ben, zijn ze de 250 al ruim gepasseerd, maar dat komt doordat de gemeente zelf om extra foto’s vroeg. De bedoeling van dit project is volgens het stel om aan gemeenten te laten zien hoe groen ze zijn en hen te inspireren hoe het nog groener kan..

