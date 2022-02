53 - Week 7: Pa Kuijper, oorlogsveteraan in Nederlands-Indië

Deze week is het onderzoek naar het geweld in de voormalige kolonie Nederlands-Indië uitgekomen. Daaruit blijkt dat de misstanden structureel waren. Denk aan mishandelingen, marteling en lynchpartijen.

Sjirk vertelt over zijn vader die destijds als klerk was gelegerd. ‘Twee jaar geleden heb ik mij verdiept in zijn leven destijds. Hij was een eenzame jongen die nergens aansluiting kon vinden. Later in Nederland was het een man met een bijzonder verslagen geest. Eerst in de Tweede Wereldoorlogen zien hoe de joden werden afgevoerd, daarna zelf in een zinloze oorlog geplaatst.’

Sjirk vervolgt. ‘Vanuit een bepaald superioriteitsgevoel dachten wij in Nederland dat we boven de lokale bevolking stonden. Het racisme zat diep ingebakken. Ik ben blij dat Mark Rutte deze week excuus heeft aangeboden. Ook aan mijn vader.’

Maandag werd duidelijk dat Lil’ Kleine zijn vriendin - opnieuw - heeft mishandeld. En toch blijft het in de hiphopwereld angstvallig stil. Sterker nog, het album van de artiest staat nog op nummer 1.

Joram vraagt zich af waarom we voor Bilal Wahib - hij daagde een minderjarige jongen uit zijn geslachtsdeel te laten zien - zoveel meedogenlozer zijn. ‘Waarom zijn we bij geweld zoveel milder dan bij grensoverschrijdend seksueel gedrag?’

Cocky heeft zich de afgelopen week groen en geel geërgerd aan christelijke sites die zich alleen maar op medische ethische zaken zoals abortus, euthanasie en genderkwesties richten. ‘Een Telegraafmentaliteit’, noemt Cocky het, ‘om maar zoveel mogelijke clicks te krijgen.

‘Waarom maken wij christenen ons hier vooral druk om’, vraagt de relatietherapeut zich af? Ze hekelt de oppervlakkigheid van sommige van haar geloofsgenoten. ‘Het zou bijvoorbeeld wat vaker over de hebzuchtige kledingindustrie mogen gaan. Daar worden mensen in armere landen totaal uitgebuit en wij maken ons zorgen om de coronapas.’