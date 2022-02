Toen de Canadezen hun plak ontvingen, waren enkele huiskamers in de straat verlicht

De Canadese ijshockeydames speelden in de nacht van woensdag op de donderdag de finale tegen de Verenigde Staten (3-2). Tring!, deed mijn wekker om kwart over vier. Ik dronk energiedrank, schepte sushi op en constateerde tevreden dat nergens in de straat het licht brandde. Als ik belachelijk vroeg opsta, wil ik wél de enige zijn.

Het loonde de moeite om nachtrust te offeren. De ‘droomfinale’ was onderhoudend, alle elementen die ijshockey mooi maken zaten erin. Canada was ongekend scherp en legde soepele aanvallen op het ijs. Amerika knokte en kwam terug tot 3-2.

Marie-Philip Poulin scoorde twee keer voor Canada en had een groot aandeel in mijn unieke nachtelijke ervaring. Ook de verslaggevers droegen hun steentje bij. Gert van ’t Hof was d..