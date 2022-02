Wat doet korter douchen voor het milieu?

De meeste mensen zijn best bereid duurzame keuzes te maken, maar zien soms door de bomen het bos niet meer. Wat is nou de beste optie voor mens en milieu? Vandaag: moet die douchekraan nu echt eerder uit?

Het is een van de makkelijkste manieren om iets voor het milieu te doen, maar voor veel mensen tegelijkertijd ook een van de moeilijkste. Want, zeker in de winter, kan die warme douche zo’n heerlijk ontspanningsmoment zijn … Moet je nou echt die kraan al na vijf minuten dicht draaien?

Nou ja, je moet natuurlijk niets, maar als je graag iets goeds voor het milieu wil doen, is korter douchen een heel eenvoudige manier die je direct kunt gaan toepassen, zegt Joanneke de Jongh van de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. ‘De gemiddelde Nederlander doucht vijf keer per week, ongeveer negen minuten lang’, zegt ze.

Tijdens een gemiddelde douchebeurt gaat er ongeveer zeventig liter water door het putje. Maar de grootste milieu-i..

