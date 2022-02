Fred heeft 250 melkkannetjes in huis, maar hij drinkt zijn koffie zwart

Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modeltreintjes; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Fred Prüszner (79) uit Zaandam.

Wat verzamelt u?

‘Ik verzamel melkkannetjes van aardewerk, porselein, glas en roestvrij staal. Inmiddels heb ik 250 kannetjes tot 50 milliliter en veertig iets grotere exemplaren. In Nederland krijg je meestal een klein melkkannetje. Maar uit Canada hebben mijn vrouw Lieneke en ik een iets groter metalen kannetje als herinnering meegenomen. Dit kregen we cadeau van de barman, opgepoetst en wel. In Canada krijg je sowieso veel grotere porties dan wij gewend zijn. Mijn verzameling staat uitgestald in drie vitrinekasten. Twee daarvan staan in de keuken, een passende plek.’

Wanneer en waarom bent u met deze verzameling begonnen?

‘Lieneke verzamelt al 26 jaar melkcupdekseltjes en heeft er inmiddels ongeveer 150.000. Om haar verzameling bij de pr..

