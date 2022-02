Liesbeths tuin bestaat voor 98 procent uit onkruid: ‘Dat hoeft geen bende te wezen’

Je kunt het heel mooi zeggen: circulair werk maken van wilde planten. Maar wat Liesbeth Bulk in feite doet, is kunst maken van onkruid.

‘Ik reed over de rotonde hier in de buurt en zag in het midden koolzaad staan. Mooi symmetrisch en vrijstaand. Ik belde met de eigenaar, het Havenbedrijf in Rotterdam. Of ik dat koolzaad mocht uitgraven. ‘Joh, als je daar blij van wordt, moet je dat doen’.’

Een beetje vreemd wordt het nog weleens gevonden als Liesbeth Bulk vertelt wat ze doet. Maar, ze gebruikt zo’n moment aan de telefoon dan ook meteen om te vertellen wát ze maakt en waaróm. ‘Er zit een zware missie achter.’ Ik wil mensen door mijn kunstwerken laten zeggen: huh, groeit dit in mijn tuin of op straat?! U vraagt oog voor de rafelranden van de natuur? ‘Het zijn geen rafelranden. Het hoort erbij.’

We gaan haar atelier binnen. Benny, een grote witte poedel, loopt achter ons aan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .