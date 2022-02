‘Ik ontdekte dat ik niet veel moet, maar juist veel mag als christen’

Dirma Bouman: 'God is mijn houvast en mijn geloof in Hem is mijn drijfveer om het goede dat God mij geeft te delen met de mensen om mij heen'.

‘Sinds ik moeder ben van Jasmijn heb ik vaker kleine geluksmomenten. Ik geniet van haar eerste lachje ‘s morgens vroeg en vind het mooi om haar onbevangenheid en verwondering te zien. Ik kijk anders naar het leven dan een aantal jaren geleden: mijn geluksmomenten zijn misschien minder groot - ik geef niet veel meer om verre reizen en dat soort dingen - maar ik geniet veel meer van de kleine dagelijkse dingen. Ik vind het heel bijzonder dat mijn man en ik samen voor dit mensje mogen zorgen en dat Jasmijn echt bij ons hoort.

Wij waren drie jaar getrouwd toen onze dochter geboren werd. Allebei hadden we toen we trouwden geen heel sterke kinderwens, ik denk zelfs dat Jasmijn er niet was gekomen als ik dat niet graag had gewild. Ik merk ook da..

