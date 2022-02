Wat als je signalen krijgt dat je toe bent aan een nieuwe baan

Je werkt al een paar jaar voor een organisatie, maar de vraag speelt steeds vaker door je hoofd of je niet eens wat anders zou willen. In Harvard Business Review noemt John Coleman, schrijver van het boek The HBR guide to crafting your purpose, signalen die erop wijzen dat je toe bent aan een carrièreswitch.

Als je niet meer kunt groeien in je werk, zou je eerst kunnen kijken of er binnen je huidige baan aanpassingen te maken zijn, waardoor je weer uitgedaagd wordt. Stel bijvoorbeeld nieuwe doelen die je wilt bereiken. Lukt dat ‘jobcraften’ niet, dan is dat een teken dat je toe bent aan iets nieuws, adviseert Coleman.

Als je alles hebt bereikt wat je wilde bereiken, is dat ook een teken dat je een loopbaanverandering zou moeten..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .