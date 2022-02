Marco van den Berg (43) houdt van extreme sporten. Ik moet minimaal n keer in de week de buitenlucht in, om te surfen of te skateboarden. Als ik een drukke week heb gehad en doordeweeks sporten lukt niet, doe ik het op zaterdag. Surfen is heerlijk. Op het water voel ik de vrijheid en de ruimte. Ik kan op een koude winterdag in de Noordzee liggen genieten en toch denken: wat doe ik hier eigenlijk? Elke golf is de moeite waard. Je moet rekening houden met de wildheid van de zee, de stromingen en de getijden. Soms word je gepakt door een golf en word je onder water gehouden. Raak je dan in paniek, dan komt het niet goed.