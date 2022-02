Kijken naar een kamerplant alsof het de Mona Lisa is

Kas-chef Rogier van Vugt van de Hortus Botanicus in Leiden met in zijn hand een plant van twintigduizend euro: de Philodendron spiritu-sancti

Veel planten uit de familie van de Aronskelken doen het goed. Als je de goede variëteit te pakken hebt tenminste. Want voor wie met zijn kamerplant vooraan wil lopen, kan dat het verschil zijn tussen een goedkope plant die bijna iedereen heeft of een dure die als een designmeubel in de kamer kan pronken. Wat de plant duur maakt, is dat er op een zeker moment nog niet zo veel van zijn.

‘Mensen die hip zijn of doen, willen ‘m dan juist extra graag hebben. En niet onbelangrijk: dat op sociale media rondbazuinen. Een foto posten van een Ferrari onder de kamerplanten is goed voor je status. Als iedereen hem heeft, is er weinig meer aan.’

In de Hortus in Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland (1590), staan heel wat hippe planten, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .